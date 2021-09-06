Узбекский банк и ИКРЧС подписали соглашение о финансировании частного сектора

С 1 по 4 сентября в Ташкентском международном конгресс-центре прошло 46 ежегодное заседание совета Исламского банка развития (ИБР), в рамках которого проходило обсуждение различных вопросов развития. В ежегодном заседании приняли участие управляющие от стран-членов ИБР - члены правительств и высокопоставленные должностные лица, ответственные за сферы финансов и экономики, а также представители банков, международных организаций, делового сектора и СМИ, передает Trend со ссылкой на Газета.uz.

В рамках заседания совета стран-членов ИБР InfinBANK и Исламская корпорация по развитию частного сектора (ИКРЧС) подписали соглашение на общую сумму 10 млн долларов. Выделенные средства будут направлены на поддержку и развитие малого бизнеса в Узбекистане по принципу мурабаха.

Сотрудничество АКБ InfinBANK и ИКЧРС началось в 2017 году с подписания первого соглашения о линии финансирования на сумму 7 млн долларов.