Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 7 сентября

БАКУ/Trend/ - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 161 108, сообщает Trend со ссылкой на Минздрав.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 597 случаев коронавируса.

В Ташкенте выявлено 210 человек с коронавирусом, 49 человек - в Ташкентской области.

По другим регионам: 33 человека в Каракалпакстане, 18 человек в Андижанской области, 15 человек в Бухарской области, 18 человек в Джизакской области, 11 человек в Кашкадарьинской области, 9 человек в Навоийской области, 15 человек в Наманганской области, 61 человек в Самаркандской области. , 20 человек в Сырдарьинской области, 9 человек в Сурхандарьинской области, 55 человек в Ферганской области и 92 человека в Хорезмской области.

Общее количество пациентов, выздоровевших от COVID-19, составило 152938 (+198 за последние сутки), а показатель выздоровления составил 95 процентов.

Кроме того, 5 пациентов с коронавирусом умерли, в результате чего число смертей от этой болезни достигло 1125.