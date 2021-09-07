Обнародованы результаты третьего этапа испытаний узбекско-китайской вакцины

Узбекистан 7 сентября 2021 14:15 (UTC+04:00)
Обнародованы результаты третьего этапа испытаний узбекско-китайской вакцины

БАКУ/Trend/ - Предварительные результаты третьего этапа клинических испытаний вакцины ZF-UZ-VAC 2001 в Узбекистане огласил директор НИИ вирусологии Эркин Мусабаев, сообщает Trend со ссылкой на Министерство инновационного развития.

Данные представлены на 1 июля.

Все три дозы получили 5 520 добровольцев, из них 209 человек старше 60 лет. Согласно правилам клинических испытаний, половина добровольцев (2757 человек, или 49,95 процента, из которых 102 старше 60 лет) были вакцинированы вакциной, остальные (2763 человека или 50,05 процента, из которых 107 старше 60 лет). 60 лет) получала плацебо (вещество, не обладающее лечебными свойствами).

Количество случаев COVID-19 в течение 6 месяцев после введения всех трех доз: 20 человек среди получивших вакцину (0,73 процента) и 73 человека (2,64 процента) среди получивших плацебо. Среди последних также 1 человек старше 60 лет, а среди пожилых людей, получивших вакцину, случаев заболевания не выявлено. При этом умеренное течение наблюдалось у 4 (0,15 процента) и 15 (0,54 процента) человек соответственно, тяжелое и крайне тяжелое - только у 1 человека с плацебо (0,04 процента).

Летальных случаев среди вакцинированных вакциной и плацебо не выявлено.

В группе вакцинированных «нежелательные явления» произошли у 8 человек (0,29 процента), из группы плацебо - у 5 человек (0,18 процента).

«Из всех вакцин, которые в настоящее время используются в Узбекистане, можно сказать, что самой мягкой вакциной с наименьшими побочными эффектами является китайско-узбекская вакцина», - добавил Эркин Мусабаев.

Напомним, в конце августа были объявлены результаты третьего этапа клинических испытаний вакцины против коронавируса ZF-2001, проведенного в провинции Хунань (Китай), а также в Узбекистане, Индонезии, Пакистане и Эквадоре. Эффективность вакцины после третьей дозы составила 81,76 процента для всех штаммов, 92,93 процента против штамма «британский» и 77,54 процента против штамма «дельта». Доказано, что вакцина на 100% эффективна против смертельных и тяжелых случаев.

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