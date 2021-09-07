Госдолг Узбекистана увеличился - Минфин

Государственный долг Узбекистана по состоянию на 1 июля 2021 года составил $24,2 млрд., или 38,5% к валовому внутреннему продукту (ВВП). Об этом сообщает Министерство финансов Узбекистана, передает Trend со ссылкой на UzDaily.

По данным Минфина, государственный внешний долг по сравнению с предыдущим кварталом увеличился примерно на $800 млн. и составил $21,8 млрд. (34,7% к ВВП).

При этом долг, привлеченный от имени правительства, составляет $15,4 млрд. и под гарантию Узбекистана — $6,4 млрд.

Минфин отмечает, что государственный внутренний долг вырос на $200 млн. и составил $2,4 млрд (3,8% к ВВП). Объем государственных ценных бумаг составляет 3,17 трлн. сумов и внутреннего долга под гарантии государства - $2,1 млрд.

В частности, долг Узбекистана перед Азиатским банком развития составляет $5 млрд., Всемирным банком – $3,8 млрд, Китайским экспортно-импортным банком – $2 млрд., Японским агентством по международному сотрудничеству – $2,2 млрд, Китайским государственным банком развития и другими – $2,2 млрд, Исламским банком развития – на $0,9 млрд и другими международными финансовыми институтами – $2,4 млрд

По данным Минфина, 70,3% внешних долгов Узбекистана привлечены в долларах США, 11,7% - в японских иенах, 9,2% – в СДР, 4,7% - в евро.

Узбекистан в отчетном периоде направил $4,7 млрд. на поддержку бюджета (21,6% от привлеченных средств).

При этом 14,1% привлеченных средств ($3,1 млрд) были направлены на развитие электроэнергетики, 12,5% ($2,7 млрд) – на развитие энергетики, 11,6% ($2,5 млрд) – на развитие транспортной инфраструктуры и 9,2% ($2 млрд) на развитие жилищно-коммунального сектора.

Еще $1,3 млрд. было направлено в банковскую сферу, $1,2 млрд. – в химическую отрасль, $0,7 млрд. – в сферу образования, $0,2 млрд. – в сферу телекоммуникацию.

В первом полугодии 2021 года Узбекистан направил $569,4 млн. на обслуживание внешних долгов: $343,7 млн долга и $225,7 млн – проценты по привлеченным кредитам. При этом из государственного бюджета выделено $212,5 млн. на обслуживания долгов.

В частности, Узбекистан направил $551 млн на обслуживание внутреннего долга: $472 млн долга и $79 млн – проценты.