Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 8 сентября

БАКУ/Trend/ - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 161,768 человек, сообщает Trend со ссылкой на Минздрав.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 660 случаев коронавируса.

В Ташкенте выявлено 237 человек с коронавирусом, в Ташкентской области - 116 человек.

По другим регионам: 48 человек в Каракалпакстане, 18 человек в Андижанской области, 17 человек в Бухарской области, 21 человек в Джизакской области, 14 человек в Кашкадарьинской области, 5 человек в Навоийской области, 17 человек в Наманганской области, 62 человека в Самаркандской области. , 15 человек в Сырдарьинской области, 14 человек в Сурхандарьинской области, 58 человек в Ферганской области и 18 человек в Хорезмской области.

Общее количество пациентов, вылечившихся от COVID-19, составило 153 651 (+713) за прошедшие сутки), а показатель выздоровления составил 95 процентов.

В Ташкенте, в частности, 3 сентября выздоровели 211 пациентов.

Кроме того, 5 пациентов с коронавирусом умерли, в результате чего число смертей от этой болезни достигло 1125.