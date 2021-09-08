Новая веха в истории цифровых перемен Узбекистана

Совсем недавно Узбекистан отпраздновал 30-летие своей независимости и будет уместным вспомнить об успехах и достижениях, которых добилась страна за столь короткий срок.

В этом контексте цифровые реформы играют ключевую роль в социально-экономическом преображении. Именно они позволяют сделать качественный рывок в развитии. Так, за последние три года в Узбекистане осуществлены масштабные цифровые реформы, главная цель которых - создать основу для построения сильной конкурентоспособной экономики.

Сильный телекоммуникационный фундамент

В числе первоочередных задач цифрового развития - создание современной телекоммуникационной базы. В этом плане Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбеки­стан осуществляется последовательная работа.

Планомерно решаются задачи по созданию современной оптоволоконной инфраструктуры в республике. Так, если в 2018 году проложено 2,6 тысячи километ­ров оптоволоконных кабелей, то уже к концу 2020-го этот показатель возрос до 37,5 тысячи. В текущем году намечается проложить 50 тысяч километров оптоволоконных линий и тем самым довести их общую протяженность до 118,6 тысячи.

Растет доступность и высокоскоростной интернет-связи. Так, если в 2018 году установлено 84,6 тысячи ШПД-портов, то в 2020-м их число превысило 1,2 миллиона. К настоящему времени количество установленных ШПД-портов по всей респуб­лике составляет 2,9 миллиона единиц. К 2023 году намечено довести данный показатель до 5,8 миллиона.

Все эти меры позволили увеличить пропускную способность каналов связи. Общая пропускная способность интернет-каналов выросла с 1120 Гбит/с в 2018 году до 1200 Гбит/с к 2020-му. Уже к октябрю текущего года этот показатель намечено довес­ти до 1800 Гбит/с, а в 2023-м - до 4500 Гбит/с. Также согласно плану общая пропускная способность магистральных каналов связи между регионами к 2023 году будет увеличена до 800 Гбит/с.

С целью повышения доступности интернета для населения последовательно снижаются цены на услуги связи. Так, в течение трех лет стоимость тарифов на интернет-услуги внешних каналов для операторов и провайдеров снизилась в 10 раз - с 30,3 доллара в 2018 году до 3 долларов (32 тысячи сумов) в 2021-м.

Благодаря ценовым реформам Узбекистан занял 21-е место среди 230 стран с самым дешевым интернетом согласно рейтингу британского портала Cable.co.uk.

В числе приоритетных задач телекоммуникационного развития - обеспечение социальных объектов высокоскоростной интернет-связью. К настоящему времени 97 процентов общеобразовательных школ, 83 процента сходов граждан махалли, 56 процентов пунктов милиции, а также 100 процентов дошкольных образовательных и медицинских учреждений подключены к высоко­скоростной интернет-сети. К концу этого года все социальные объекты будут полностью обеспечены высокоскоростной интернет-связью.

Последовательно расширяются мобильные сети по всей республике. Если в 2018 году общее количество базовых станций составляло 24 тысячи, то уже к 2020-му этот показатель вырос до 31,7 тысячи. В нынешнем году намечена установка еще двух тысяч базовых станций.

В прошлом году на основе 3G/4G-технологий модернизировано 3,6 тысячи базовых станций. Мобильные операторы Uzmobile и Ucell реализуют проекты по развитию 5G-технологии в Узбеки­стане. С апреля текущего года компания Uсell в деловом квартале столицы Tashkent City осуществила запуск сети пятого поколения. В дальнейшем планируется также развернуть 5G-сеть и в областных центрах.

Из года в год растет абонентская база мобильных операторов. В течение трех лет количество пользователей мобильной связи увеличилось с 22,8 миллиона в 2018-м до 27 миллионов человек по итогам полугодия текущего года. В том числе мобильным интернетом сегодня пользуются 23,1 миллиона.

Поскольку потребности телекоммуникационной инфраструктуры растут с каждым годом, принято решение о запуске местного производства. В октябре 2020 года в свободной экономической зоне «Джизак» совместно с партнерами из Респуб­лики Корея создано предприятие Global Optical Communication Uzbekistan (ООО СП «GOC-UZ») по производству оптоволоконной кабельной продукции с годовой мощностью 50 тысяч километ­ров. Благодаря этому республика не только сможет удовлетворить собственные нужды в данной продукции, но и осуществлять ее экспорт.

Создание цифровой инфраструктуры требует наличия достаточных мощностей для хранения и обработки данных. С учетом этого в 2020 году в республике был введен в строй Центр обработки данных вместимостью 5 петабайт. К концу текущего года планируется запустить дополнительные дата-центры общей вместимостью 25 петабайт.

Удобные и доступные услуги для граждан

Одно из приоритетных направлений цифрового развития - создание системы «Электронное правительство». Причем речь идет не только о точечном внедрении ряда электронных сервисов, но и комплексной цифровизации всех государственных органов, переводе их работы в качественно новый формат.

И масштабы этой деятельности по-настоящему впечатляют: сегодня цифровые реформы госсектора осуществляются по всем направлениям и уровням с широким привлечением органов государственной власти и управления. Так, в рамках развития электронного правительства до 2022 года запланирована реализация 104 проектов и поставлена задача довести долю электронных госуслуг до 60 процентов. В свою очередь согласно утвержденной Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» разработаны «дорожные карты» по цифровой трансформации приоритетных экономических отраслей и регионов. В 2020-2022 годах предусматривается внедрение более 400 информационных систем, электронных услуг и других программных продуктов в рамках социально-экономического развития регионов, а также свыше 280 - по автоматизации процессов управления, производства и логистики на предприятиях реального сектора экономики.

Среди проектов электронного правительства важная роль отводится Единому порталу интер­активных государственных услуг (ЕПИГУ). Следует отметить, что граждане все охотнее пользуются госуслугами через Единый портал, о чем свидетельствуют цифры. Так, если в 2018 году населению было оказано 2,4 миллиона госуслуг через ЕПИГУ, то в 2019-м эта цифра уже выросла до 5,8 миллиона. В 2020 году данный показатель составил 9,8 миллиона единиц, а по итогам полугодия текущего года достиг 2,3 миллиона.

Динамичный рост показателей ЕПИГУ во многом объясняется внедрением все большего числа актуальных услуг для населения. Так, сегодня через Единый портал оказывается 257 видов сервиса. Из них 143 - бесплатно, 131 не требуют наличия ЭЦП. К концу этого года запланировано довести их число до 300. Всего в течение двух лет намечено внедрить еще 135 новых, а также упрос­тить 100 видов электронных госуслуг.

Основной принцип работы ЕПИГУ - всемерная доступность на всех цифровых носителях. В связи с этим активно развивается и мобильная версия портала. Сегодня через мобильное приложение можно получить 36 видов электронных госуслуг, в том числе 13 видов - без предварительной регистрации. В дальнейшем намечено увеличить их количество до ста.

В числе плюсов Единого портала - более доступные тарифы с 10-процентной скидкой. Таким образом по итогам полугодия этого года сэкономлены средства граждан в размере более 18 миллиардов сумов. Кроме того, в системе ЕПИГУ создана возможность осуществлять элект­ронные транзакции путем привязки банковской карты абонента к платежной системе PaySys.

Реализованные в рамках электронного правительства проекты позволили добиться ощутимых результатов:

путем внедрения электронного документо­оборота через Межведомственную интеграционную платформу сэкономлено порядка 7 миллиардов сумов;

внедрение системы «Электронная трудовая книжка» сэкономило порядка 2,1 миллиарда сумов;

через Национальную базу вакансий работой обеспечены свыше 146,4 тысячи человек;

посредством системы Единого реестра социальной защиты выдана социальная помощь более чем миллиону семей;

с помощью информационной системы «Электронный аттестат» оцифровано более 1,7 миллиона аттестатов;

с помощью информационной системы «молодежная тетрадь» работой обеспечены свыше 55,8 тысячи человек, 23,2 тысячи начали собственный бизнес, 26,5 тысячи прошли обучение по специальности, 133,5 тысячи получили земельные ресурсы для организации дехканского хозяйства, 15,6 тысячи - социальную, финансовую и психологическую поддержку со стороны государства.

Проводимые в Узбекистане комплексные реформы по развитию системы электронного правительства высоко оценены международным сообществом. Согласно исследованиям ООН по уровню развития электронного правительства в 2020 году и рейтингу Глобального индекса открытых данных Узбекистан удостоился наивысшего показателя (Very High OGDI), заняв 41-е место среди 193 стран мира.

Положительную оценку получили усилия по повышению открытости и прозрачности деятельности государственных служб. Так, в Рейтинге открытых данных (Open Data Inventory - ODIN) Узбекистан с результатом в 63 балла поднялся на 125 позиций и занял 44-е место в мире, став лидером в Центральной Азии. А по результатам мониторинга ресурса Open data Inception занял пятое место в мире по количеству ресурсов с открытыми данными.

Поддержка IT-предпринимательства

Одно из непременных условий последовательного развития сферы ИКТ - создание условий и возможностей для IT-предпринимателей, поддержка перспективных стартап-проектов.

Серьезный импульс развитию IT-предпринимательства придало создание Технологического парка программных продуктов и информационных технологий в июле 2019 года (IT Park) в Ташкенте. В настоящее время 463 предприятия являются резидентами IT Park, 17 из которых созданы учредителями с иностранным капиталом.

Основная цель IT Park - всемерная поддержка IT-бизнеса. Резидентам технопарка оказывается юридическая, организационная, маркетинговая помощь. Кроме того, они освобождены от всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды до 1 января 2028 года, а также от разовых социальных выплат. В распоряжении резидентов - современные офисы, лаборатории, коворкинг-зона, конференц-зал.

Одно из главных преимуществ IT Park - так называемый принцип экстерриториальности: резиденты технопарка могут пользоваться предоставляемыми им преференциями вне зависимости от места расположения на территории страны. В числе важных факторов, стимулирующих дальнейшее развитие IT-рынка, - расширение перечня разрешенных для резидентов видов деятельности с 4 до 18.

Сегодня IT Park вносит существенный вклад в развитие отечественного IT-предпринимательства, о чем наглядно свидетельствуют цифры. Так, объем оказанных услуг в сфере информационных технологий вырос с 529,1 миллиарда сумов в 2019 году до 1 триллиона сумов по итогам 2020-го. За первое полугодие 2021-го объем оказанных услуг в сфере уже составил 650 миллиардов сумов. Ожидается, что к концу текущего года данный показатель достигнет 1,4 триллиона сумов.

Последовательно растет и экспорт IT-продуктов и услуг, производимых резидентами IT Park: в 2019 году он составил 6,2 миллиона долларов, в 2020-м вырос до 16,4 миллиона долларов, а по итогам первого полугодия 2021-го уже достиг 17 миллионов долларов. Согласно прогнозам к концу текущего года этот показатель будет доведен до 40 миллионов долларов.

Принято решение создать филиалы технопарка и в регионах страны. Сегодня филиалы IT Park действуют в 8 крупных городах республики: Андижане (Digital city), Маргилане, Гулистане, Джизаке, Карши, Самарканде, Бухаре и Навои. Всего по Узбекистану планируется открыть 14 филиалов IT Park (в каждом регионе) для предоставления качественной инфраструктуры и равных возможностей IT-специалистам.

С целью поддержки бизнес-начинаний и стартап-идей реализуются программы инкубации и акселерации. По их итогам финансирование получили 66 перспективных стартап-проектов на общую сумму 3,1 миллиарда сумов. По всей стране в вузах организуются IT-инкубационные центры, направленные на интеграцию науки и производства.

Для большего вовлечения и популяризации ИКТ среди молодежи проводятся хакатоны, конкурсы, программы, выставки и другие мероприятия.

В августе 2020 года в США открыто представительство IT Park. В числе его задач - представление интересов отечественных IT-компаний на крупнейшем рынке, их организационная и юридическая поддержка.

Перспективы электронного рынка

Одно из самых перспективных и динамично развивающихся направлений цифрового развития - электронная коммерция.

Серьезный толчок ее развитию придало постановление Президента «О мерах по ускоренному развитию электронной коммерции», от 14 мая 2018 года, которое упорядочило не только правила ведения деятельности в данной сфере, но и определило меры по последовательному развитию электронной коммерции в 2018-2021 годах.

Так, если объем продаж в сфере электронной коммерции в 2018-м составил 41 миллиард сумов, то в 2019 году достиг 275 миллиардов сумов, а по итогам 2020-го превысил 1,1 триллиона сумов.

Растет и конкуренция на рынке: в 2019 году число субъектов электронной коммерции не превышало 150, а в 2020-м выросло более чем в два раза (320) и в три раза - по итогам первого полугодия 2021-го (475).

Последовательно увеличивается количество субъектов электронной коммерции, включенных в Национальный реестр субъектов элект­ронной коммерции (www.e-tijorat.uz). Сюда входят юридические лица и индивидуальные предприниматели, чьи прибыль от продаж посредством электронной коммерции составляет не менее 80 процентов от общего объема реализованных ими товаров (услуг). Так, в течение трех лет их число выросло более чем в два раза: с 42 субъектов в 2018-м до 90 по итогам первого полугодия 2021-го.

Для дальнейшего совершенствования сферы электронной коммерции в Узбекистане в соответствии с Указом Президента «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации» от 5 октября 2020 года и утвержденной «дорожной картой» предусматривается разработка новой редакции Закона «Об электронной коммерции».

Активно внедряются цифровые технологии в банковский сектор. Благодаря системе «Цифровой банк» число пользователей интернет-банкинга выросло до 16,8 миллиона, а количество онлайн-карт достигло 20,1 миллиона единиц. Увеличивается доля транзакций через мобильные приложения банков. За первое полугодие 2021-го физлица провели операции онлайн-конверсии на сумму 3,6 триллиона сумов, онлайн-микрозаймов - 1,5 триллиона сумов и онлайн-депозитов - 6,7 триллиона сумов.

Главные очевидные преимущества цифровых технологий - дистанционность и интерактивность, что позволяет значительно экономить временные и финансовые затраты. Особенно это актуально для частного сектора, где цифровые технологии открывают новые возможности.

Кадры новой формации

В вопросе последовательного осуществления качественных цифровых преобразований руководство Узбекистана делает ставку на воспитание высококвалифицированной молодежи, владеющей информационно-коммуникационными технологиями. В этом контексте образовательные реформы в сфере ИКТ осуществляются в двух основных направлениях.

Первое - это создание комплексной системы непрерывной подготовки IT-специалистов в рамках школьного, среднего специального и высшего образования.

С этой целью была создана Специализированная школа по углубленному изучению предметов направления информационно-коммуникационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий в 2017 году.

С учетом роста интереса молодежи к ИКТ, особенно среди школьников, принято решение поэтапно открыть специализированные IT-школы по всей республике. В 2020 году создано 14 специализированных базовых школ с углубленным изучением информатики и информационных технологий. В период с 2021-го по 2023-й годы намечается организовать 205 таких школ.

Качественно реформируют и саму школьную программу, обогатив ее актуальными ИКТ-­направлениями, в том числе путем включения в предмет «Информатика» дисциплин из мегапроекта «Один миллион программистов». Начиная с 8-го и 9-го классов ученики будут обучаться программированию и дизайну, с 10-го - робототехнике.

В рамках среднего специального образования подготовку IT-кадров осуществляют шесть академических лицеев при Ташкентском университете информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий. В каждом регионе страны будут созданы техникумы по подготовке кадров в сфере ИКТ. На сегодня действуют уже три техникума. В этом году в регионах намечается организовать еще 11 техникумов.

Специализированную подготовку в сфере ИКТ в рамках высшего образования в Узбекистане осуществляют три вуза: ТУИТ, а также филиалы университетов Инха и Амити в Ташкенте.

В последние годы в учебной программе ТУИТ происходят качественные изменения. В 2020/2021 учебном году открылось новое направление бакалавриата - «Цифровая экономика», а также 8 новых направлений магистратуры. В мае текущего года открылся шестой по счету филиал ТУИТ в городе Нурафшоне. Осуществляется работа по организации Цифрового университета совместно с ведущими международными образовательными организациями Coursera, EPAM и Open University Malaysia.

Также в рамках вуза с 2019 года действует Совместный факультет информационных технологий ТУИТ и Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Выпускники совместного факультета получают сразу два диплома, а лучшие из них имеют возможность трудоустройства в Республике Беларусь.

В Ташкенте действует филиал одного из ведущих вузов Республики Корея - Университета Инха. А в сентябре 2019 года в столице открылся филиал Университета Амити - одного из крупнейших вузов Индии, имеющего представительства по всему миру.

В рамках второго направления образовательных реформ Министерством ИКТ осуществляется комплексная работа по широкой подготовке IT-специалистов в масштабах республики.

Среди всех проектов следует особо выделить мегапроект «Один миллион программистов» (One Million Uzbek Coders), который направлен на широкое дистанционное обучение молодежи и населения актуальным IT-специальностям посредством специализированного онлайн-портала (uzbekcoders.uz).

В настоящее время в рамках проекта зарегистрировалось свыше 476 тысяч участников. Из них более 177 тысяч успешно окончили курсы и получили сертификаты. На текущий год запланировано увеличить количество участников проекта до 550 тысяч, а число выпускников - до 200 тысяч.

Свою лепту вносят и учебные центры цифровых технологий, которые создаются в соответствии с третьей из пяти важных инициатив, выдвинутых главой республики: организации эффективного использования населением и молодежью компьютерных технологий и интернета. Сегодня в стране действуют 147 таких центров, где обучение прошли свыше 40 тысяч слушателей. К концу этого года их число будет доведено до 205.

Среди важных государственных инициатив, направленных на обучение молодежи IT-специальностям, можно отметить внедрение с 1 июня 2021 года порядка возмещения до 50 процентов расходов на получение международного IT-сертификата.

Повышение качества почтовых услуг

В сфере почтовых услуг происходят качественные перемены, направленные на модернизацию отрасли с широким использованием цифровых технологий.

Одно из новых направлений деятельности для почты - электронные госуслуги. Сегодня на более чем 500 почтовых объектах налажено оказание 33 видов госуслуг посредством ЕПИГУ. Планируется создать возможность доступа к услугам ЕПИГУ в консульских представительствах в инос­транных государствах для граждан, проживающих за рубежом.

Активно осваивается сфера электронной коммерции. Создана национальная торговая онлайн-площадка Unisavdo.uz, где отечественные предприниматели имеют возможность выставлять свою продукцию на торги. В мае запущена ее мобильная версия.

Доставку товара будет осуществлять нацио­нальный почтовый оператор АО «O‘zbekiston pochtasi». К настоящему времени заключены конт­ракты с 300 предпринимателями, размещены 11 тысяч видов товаров на национальной торговой онлайн-площадке Unisavdo. Также к концу этого года запланирована организация четырех логистических центров по всей республике.

Широко внедряются и финансовые услуги. Так, в сотрудничестве с АК «Алокабанк» на 625 почтовых объектах налажено оказание банковских услуг населению.

Одновременно с этим уделяется внимание улучшению качества почтовых услуг. Набирает обороты так называемая гибридная почта с возможностью отправки электронного сообщения и его последующей распечаткой для предоставления получателю. В настоящее время заключены договоры более чем с 70 организациями по оказанию данной услуги. В Ташкенте и областных центрах проводятся тестовые испытания 30 автоматизированных почтовых комплексов (почтоматов).

Новая веха в цифровом развитии

В феврале этого года принят основополагающий документ, направленный на развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) в нашей стране, - постановление Президента «О мерах по созданию условий для ускоренного внедрения технологий искусственного интеллекта», где нашли отражение основные направления дальнейшего развития отрасли ИИ. В частности, разработана комплексная Программа мер по изучению и внедрению технологий искусственного интеллекта в 2021-2022 годах. Утвержден Перечень пилотных проектов по внедрению технологий искусственного интеллекта в 2021-2022 годах. Активное участие в их реализации будут принимать резиденты IT Park.

Вопросами научных исследований в области ИИ займется Научно-исследовательский институт развития цифровых технологий и искусственного интеллекта при Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций.

Поскольку сфера ИИ - весьма наукоемкая отрасль, то для ее развития необходимы высоко­квалифицированные кадры. В связи с этим утвержден список высших учебных заведений и научных организаций, где будут готовить специалистов по данному направлению. В их числе - ведущие вузы страны.

Во главе угла - интересы человека

Главное богатство, на котором зиждется успех любого дела, - человеческий капитал. С учетом этого Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций уделяется большое внимание созданию достойных условий для работников связи.

Так, одним из флагманов отечественного ИКТ-рынка - АК «O‘zbektelekom» начат масштабный социальный проект: строительство многоэтажных жилых домов для своих сотрудников в Юнус­абадском, Сергелийском и Чиланзарском районах столицы.

В августе этого года ряд сотрудников национального оператора связи стал счастливыми обладателями современных квартир, возведенных на массивах Кушбеги Яккасарайского и Ибн Сино Шайхантахурского районов столицы. В них созданы все условия для комфортного проживания. Во дворе организованы автомобильные парковки, удобные детские игровые площадки.

Министерство ИКТ принимает активное участие в благоустройстве столицы. Так, в ряде махаллей Яккасарайского района проведена благоустроительная работа, оказана адресная материальная помощь нуждающимся семьям.

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Когда мы задаемся вопросом, какие очевидные выгоды несут цифровые реформы, то их следует рассматривать на микроэкономическом и макро­экономическом уровнях. Это выражается в том, что значительно экономятся средства и время граждан, которые ежедневно пользуются различными государственными, финансовыми, почтовыми услугами. В свою очередь цифровые технологии дают преимущества и для бизнеса: позволяют качественным образом перестроить систему управления и многократно снизить издержки производства.

Государству цифровые технологии позволяют эффективно распределять целевые средства, обеспечивать прозрачность рабочих процессов органов государственной власти и управления, помогают создать действенный механизм обратной связи с населением.

Словом, цифровые технологии знаменуют собой качественный перелом не только в экономическом, но и социальном развитии страны. Их внедрение - ключ к прогрессу общества и процветанию государства.

Шухрат Садиков

Министр по развитию информационных технологий

и коммуникаций Республики Узбекистан