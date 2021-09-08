Китай намерен расширить импорт узбекской продукции

В Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана в формате видеоконференции состоялось седьмое заседание Узбекско-Китайского Подкомитета по торгово-экономическому сотрудничеству, передает Trend со ссылкой на министерство.

В заседании с узбекской стороны приняли участие первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли А.Воитов, ответственные сотрудники МИВТ и причастных министерств и ведомств, а с китайской стороны – заместитель министра коммерции КНР Юй Цзяньхуа, представители отраслевых министерств, ведомств и финансовых организаций КНР.

В ходе заседания подчеркивалось, что Подкомитет является основным механизмом в подготовке к предстоящему заседанию Узбекско-Китайского Межправительственного комитета по сотрудничеству.

Стороны отметили, что данное мероприятие послужит важной платформой по укреплению инвестиционного сотрудничества и развитию торговой взаимосвязанности между Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой.

Обсуждены состояние двустороннего торгово-экономического сотрудничества, текущие вопросы развития взаимной торговли, в частности, участие делегации Узбекистана

в Китайской международной выставке импортных товаров «China International Import Expo», оказания содействия в вопросах вступления Узбекистана в ВТО, перспективы развития транспортных перевозок и логистики, в том числе, расширение практики экспорта узбекской продукции в формате блок-поставок в КНР.

Также, были рассмотрены возможности для укрепления инвестиционного, технико-экономического сотрудничества и углубление связей между регионами двух стран.

Кроме того, участники изучили документы, представленные к подписанию в ходе заседания Узбекско-Китайского Межправительственного комитета по сотрудничеству, в том числе Программу 5-летнего развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Правительствами Республики Узбекистан и КНР.

По итогам заседания стороны пришли к договоренности о дальнейшей проработке актуальных вопросов торгово-экономического и инвестиционного партнерства в рамках подготовки к предстоящему заседанию Узбекско-Китайского Межправительственного комитета

по сотрудничеству.

Справочно: За I полугодие текущего года объем освоенных китайских инвестиций в рамках Государственных и региональных инвестиционных программ составил свыше 1 млрд долл., показав 25-процентный рост по сравнению с тем же периодом 2020 г.

По итогам января-июля 2021 года, внешнеторговый оборот Узбекистана составил 21,6 млрд долл., в котором Китай удерживает первое место – 4,0 млрд долл. (18,7% от общего объема). По сравнению

с соответствующим периодом 2020 г. торговый оборот с КНР увеличился на 16,9% или на 581,2 млн долл.

Китай в то же время является крупнейшим экспортным рынком Узбекистана. В январе-июле текущего года экспорт товаров и услуг в КНР показал рост по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. на 287,6 млн долл. (+28,6%) и составил 1,3 млрд долл. или 15,9% от всего объема экспорта Узбекистана.