Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 9 сентября

БАКУ/Trend/- Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 162,421 тысячи человек, сообщает Trend со ссылкой на Минздрав.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 653 случая коронавируса.

В Ташкенте выявлено 242 человека с коронавирусом, 107 человек - в Ташкентской области.

По другим регионам: 41 человек в Каракалпакстане, 19 человек в Андижанской области, 12 человек в Бухарской области, 17 человек в Джизакской области, 12 человек в Кашкадарьинской области, 7 человек в Навоийской области, 18 человек в Наманганской области, 68 человек в Самаркандской области. 14 человек в Сырдарьинской области, 16 человек в Сурхандарьинской области, 55 человек в Ферганской области и 25 человек в Хорезмской области.

Общее количество пациентов, вылечившихся от COVID-19, составило 154 374 человека за последние сутки, а показатель выздоровления составил 95 процентов.

Кроме того, 5 пациентов с коронавирусом умерли, в результате чего число смертей от этой болезни достигло 1137 человек.