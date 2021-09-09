Количество вакцинированных в Узбекистане на 9 сентября

БАКУ/Trend/- Более 2,7 миллионов узбекистанцев уже прошли полный курс вакцинации против COVID-19, сообщает Trend со ссылкой на Минздрав Узбекистана.

Сообщается, что 8 сентября прививку против коронавируса получили 281 054 тысячи человек. Из них 48 023 человек получили первую дозу вакцины, 188 035 – вторую, 44 996 - третью.

На сегодняшний день общее количество использованных доз вакцины от коронавирусной инфекции составляет 15 978 140 доз. При этом 2 710 887 человек уже прошли полный курс вакцинации.

Среди регионов больше всего вакцину получили граждане из Ферганской области – 36 555 доз. Следом идет Андижанская (36 324) и Ташкентская (25 630 доз) области.

Из общего числа вакцинированных людей больше всего в Ферганской (1 837 042 дозы), Наманганской (1 776 892), Андижанской (1 716 616) областях.

Процесс вакцинации продолжается.