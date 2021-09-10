Узбекистан намерен увеличить товарооборот со странами Тюркского совета до 10 млрд долларов – замминистра

БАКУ /Trend/ - Узбекистан намерен увеличить товарооборот со странами Тюркского совета до 10 миллиардов долларов в ближайшие годы.

Как сообщает Trend, об этом в пятницу на 10-м заседании министров экономики стран-участниц Тюркского совета сказал первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Азиз Воитов.

«Мы имеем большой потенциал сотрудничества с тюркоязычными странами и прогнозируем рост товарооборота до 10 миллиардов долларов в ближайшие годы», - сказал Воитов.

По его словам, в 2020 году товарооборот страны составил 6,7 миллиарда долларов, а с начала 2021 года - порядка 4,7 миллиарда долларов.

Сегодня в Баку начало работу 10-е заседание министров экономики стран-участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).

Заседание проходит под председательством генерального секретаря Тюркского совета Багдада Амреева и министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и с участием министров Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Венгрии и Турции.

В рамках мероприятия будут обсуждены возможности расширения экономического сотрудничества между тюркоязычными странами. Кроме того, состоится вручение второй бизнес-премии Тюркского совета.

Министры также обсудят организацию рабочего и инвестиционного форумов Тюркского совета, которые состоятся в Будапеште и Бишкеке.

(Автор: Садраддин Агджаев)