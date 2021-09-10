Количество вакцинированных в Узбекистане на 9 сентября

БАКУ/Trend/ - Более 2,8 млн узбеков уже прошли полный курс вакцинации от COVID-19, сообщает Trend со ссылкой на Минздрав Узбекистана.

Сообщается, что 9 сентября против коронавируса были вакцинированы 320 394 человека. Из них 65 568 человек получили первую дозу вакцины, 202 021 - вторую, 52 805 - третью.

На сегодняшний день общее количество примененных доз вакцины против коронавируса составляет 16 298534 человека. При этом 2 884 433 человека уже прошли полный курс вакцинации.

Среди регионов больше всего вакцины получили жители Ферганской области - 66 656 доз. Далее следуют Андижанская (36 084) и Ташкентская (29 255 доз) области.

Из общего числа привитых больше всего в Ферганской (1 866 297 доз), Наманганской (1 797 341), Андижанской (1 752 700) областях.