Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 11 сентября

БАКУ/ Trend/- Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 163,770, сообщает Trend со ссылкой на Минздрав.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 662 случаев коронавируса.

В Ташкенте выявлен 223 человек с коронавирусом, 107 человек в Ташкентской области.

По другим регионам: 69 человека в Каракалпакстане, 21 человек в Андижанской области, 13 человек в Бухарской области, 16 человек в Джизакской области, 9 человек в Кашкадарьинской области, 5 человек в Навоийской области, 18 человек в Наманганской области, 71 человек в Самаркандской области, 16 человек в Сырдарьинской области, 18 человек в Сурхандарьинской области, 56 человека в Ферганской области и 20 человек в Хорезмской области.

Общее количество пациентов, вылечившихся от COVID-19, составило 155, 910 за прошедший день, а показатель выздоровления составил 95 процентов.

Кроме того, 6 пациентов с коронавирусом умерли, в результате чего число смертей от этой болезни достигло 1148.