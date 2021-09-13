Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 12 сентября

БАКУ/ Trend/- Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 164,890 , сообщает Trend со ссылкой на Минздрав.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 526 случаев коронавируса.

В Ташкенте выявлен 179 человек с коронавирусом, 83 человека в Ташкентской области.

По другим регионам: 17 человека в Каракалпакстане, 18 человек в Андижанской области, 12 человек в Бухарской области, 14 человек в Джизакской области, 10 человек в Кашкадарьинской области, 6 человек в Навоийской области, 18 человек в Наманганской области, 62 человек в Самаркандской области, 15 человек в Сырдарьинской области, 18 человек в Сурхандарьинской области, 59 человека в Ферганской области и 15 человек в Хорезмской области.

Общее количество пациентов, вылечившихся от COVID-19, составило 157,139 (+644) за прошедший день, а показатель выздоровления составил 95 процентов.

Кроме того, 6 пациентов с коронавирусом умерли, в результате чего число смертей от этой болезни достигло 1159.