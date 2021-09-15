Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 15 сентября

БАКУ/ Trend/- Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 166,025, сообщает Trend со ссылкой на Минздрав.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 604 случаев коронавируса.

В Ташкенте выявлен 221 человек с коронавирусом, 126 человека в Ташкентской области.

По другим регионам: 23 человека в Каракалпакстане, 20 человек в Андижанской области, 12 человек в Бухарской области, 15 человек в Джизакской области, 10 человек в Кашкадарьинской области, 7 человек в Навоийской области, 16 человек в Наманганской области, 51 человек в Самаркандской области, 12 человек в Сырдарьинской области, 17 человек в Сурхандарьинской области, 54 человека в Ферганской области и 20 человек в Хорезмской области.

Общее количество пациентов, вылечившихся от COVID-19, составило 158,377 (+618) за прошедший день, а показатель выздоровления составил 95 процентов.

Кроме того, 5 пациентов с коронавирусом умерли, в результате чего число смертей от этой болезни достигло 1169.