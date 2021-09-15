IFC поможет Узбекистану в реализации проектов альтернативной энергетики

Узбекистан и Международная финансовая корпорация (IFC) достигли договоренности об оказании помощи со стороны IFC в распространении успешного опыта внедрения механизмов ГЧП в сфере альтернативной энергетики в другие сферы - здравоохранение, образование, общественный транспорт, Управление отходами и жилищно-коммунальное хозяйство, сообщает Trend со ссылкой на Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Соглашение было достигнуто 14 сентября этого года в ходе переговоров между заместителем премьер-министра - министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым с управляющим директором Международной финансовой корпорации (IFC) Махтаром Диопом.

В ходе переговоров обсуждалось текущее состояние и перспективы углубления партнерства между Узбекистаном и IFC. Диоп высоко оценил масштабы и темпы проводимых в Узбекистане социально-экономических реформ и выразил приверженность дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству.

Руководство IFC выразило благодарность за консультационную и техническую помощь, оказанную в реализации реформ, направленных на развитие финансового рынка, государственно-частного партнерства, сельского хозяйства, транспорта и здравоохранения.

Была высоко оценена роль IFC в продвижении масштабных проектов в Узбекистане в области альтернативной энергетики и химической промышленности.

В ходе диалога обсуждался вопрос оказания технической помощи IFC во внедрении инновационных инструментов смешанного финансирования инфраструктурных проектов с целью привлечения частных инвестиций для их реализации.

Руководство IFC также выразило заинтересованность в участии в деятельности Фонда расширения экономических возможностей, управляемого Правительством Узбекистана и Исламским банком развития, посредством как финансирования, так и оказания технической помощи в реализации перспективных проектов.

Отдельно стороны остановились на развитии женского предпринимательства в Узбекистане, а также на возможностях использования новых инструментов IFC в этом направлении.

Стороны также договорились наладить сотрудничество по продвижению стартап-проектов в сфере информационных технологий с привлечением механизма венчурного финансирования.

По итогам встречи намечены дальнейшие шаги по практическому взаимодействию в рамках обсужденных направлений сотрудничества.