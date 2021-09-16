Узбекистан и Иран намерены усиливать промышленную кооперацию

В рамках первого дня программы пребывания в городе Душанбе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, передает Trend со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана.

В начале беседы глава нашего государства еще раз искренне поздравил Президента Ирана с его избранием на высший государственный пост, пожелав больших успехов в ответственной деятельности.

Особое внимание было уделено вопросам расширения практического взаимодействия.

С начала года отмечается устойчивый рост показателей взаимной торговли. Успешно осуществляются бизнес-проекты в области сельского хозяйства, птицеводства и рыбоводства, пищевой промышленности и других отраслях.

В целях поддержки динамики торгово-экономических связей и определения новых «точек роста» достигнута договоренность об активизации деятельности совместной Межправительственной комиссии.

Кроме того, на уровне уполномоченных ведомств будут тщательно изучены перспективы усиления промышленной кооперации на основе “дорожной карты”, а также возможности эффективного задействования транзитного потенциала двух стран.

Главы государств также рассмотрели вопросы региональной повестки, в том числе в контексте складывающейся ситуации в Афганистане.