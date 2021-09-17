Количество вакцинированных в Узбекистане на 15 сентября

БАКУ/Trend/ - Более 3,5 миллионов долларов узбеков уже прошли полный курс вакцинации от COVID-19, сообщает Trend со ссылкой на Минздрав Узбекистана.

Сообщается, что 16 сентября вакцину от коронавируса получили 216,245 человек. Из них 60,674 человека получили первую дозу вакцины, 106,157 - вторую, 49,414 - третью.

На сегодняшний день общее количество примененных доз вакцины против коронавируса составляет 17,881,943 дозы. При этом 3,517,178 человек уже прошли полный курс вакцинации.

Среди регионов больше всего вакцины получили жители Андижанской области – 25,051 доза. Далее следуют Наманганская (21 ,592 дозы) и Самаркандская (20,332 дозы) области.

Из общего числа вакцинированных больше всего в Ферганской (2,010,745 доз), Наманганской (1,944,244) и Андижанской (1,942,884) областях.