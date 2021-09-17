Узбекистан и Туркменистан возобновят авиарейсы

Узбекистан и Туркменистан обсуждают возобновление авиасообщения между двумя странами и открытие совместного производства автомобилей, передает Trend со ссылкой на Nuz.uz.

Вопросы укрепления транспортной взаимосвязанности и поэтапного возобновления авиарейсов между Туркменистаном и Узбекистаном были рассмотрены в ходе очередного заседания туркмено-узбекской Межправительственной комиссии в Ташкенте.

Восстановление авиасообщения запланировано на 2022 год. Для дальнейшего развития транспортных коридоров стороны намерены предоставить друг другу взаимные тарифные преференции.

Также рассмотрены перспективы использования инфраструктуры международного морского порта в городе Туркменбаши.

Кроме того, представители Туркменистана и Узбекистана договорились наладить совместное производство автомобилей. Детали взаимодействия в автомобилестроительной отрасли будут обсуждаться параллельно с разработкой двусторонних проектов по выпуску бытовой техники, строительных материалов, текстильных и кожевенно-обувных изделий.

Соответствующие министерства и ведомства двух государств будут проводить регулярные консультации с целью формирования новых инвестпроектов и заключения двусторонних договоров.