Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 18 сентября

БАКУ/Trend/ - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 167 858, сообщает Trend со ссылкой на Минздрав.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 600 случаев коронавируса.

В Ташкенте выявлено 228 человек с коронавирусом, 112 человек - в Ташкентской области.

В других регионах: 33 человека в Каракалпакстане, 14 человек в Андижанской области, 10 человек в Бухарской области, 17 человек в Джизакской области, 4 человека в Кашкадарьинской области, 5 человек в Навоийской области, 11 человек в Наманганской области, 51 человек в Самаркандской области. , 11 человек в Сырдарьинской области, 19 человек в Сурхандарьинской области, 55 человек в Ферганской области и 20 человек в Хорезмской области.

Общее количество пациентов, вылечившихся от COVID-19, составило 161275 (+854) за последний день, а показатель выздоровления составил 96 процентов.

Кроме того, 5 пациентов с коронавирусом умерли, в результате чего число умерших от этого заболевания составило 1184 человека.