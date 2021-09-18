Количество вакцинированных в Узбекистане на 18 сентября

БАКУ/Trend/ - Более 3,5 миллионов долларов узбеков уже прошли полный курс вакцинации от COVID-19, сообщает Trend со ссылкой на Минздрав Узбекистана.

Сообщается, что 17 сентября вакцину от коронавируса получили 200,430 человек. Из них 58,011 человека получили первую дозу вакцины, 95,642 - вторую, 46,777 - третью.

На сегодняшний день общее количество примененных доз вакцины против коронавируса составляет 18,082,373 дозы.

Среди регионов больше всего вакцины получили жители Наманганской области – 23,106 доза. Далее следуют Ташкентская (22,743 дозы) и Андижанская (22,232 дозы) области.

Из общего числа вакцинированных больше всего в Ферганской (1,893,551 доз), Наманганской (1,820,628) и Андижанской (1,788, 279) областях.