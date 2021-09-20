Узбекистан улучшил позиции в Глобальном Индексе Инноваций

20 сентября текущего года Корнельский университет США, бизнес-школа Insead во Франции и Всемирная организация интеллектуальной собственности опубликовали рейтинг Глобального индекса инноваций. Узбекистан занял 86-е место из 132 стран в Глобальном индексе инноваций. Ранее страна занимала 93 место в 2020 году и 122 место в 2015 году, передает Trend со ссылкой на министерство инновационного развития Узбекистана.

Глобальный индекс инноваций, опубликованный 20 сентября 2021 г., озаглавлен как «Развитие инноваций в условиях кризиса COVID-19». Это отчет, в котором оценивается влияние кризиса COVID-19 на глобальные показатели инноваций.

Глобальный индекс инноваций (The Global Innovation Index) - исследование, разработанное в сотрудничестве с Корнельским университетом США, бизнес-школой Insead Франции и Всемирной организацией интеллектуальной собственности для оценки уровня инновационного развития в странах.

Глобальный индекс инноваций состоит из 81 показателя, который оценивает инновационное развитие стран с разным уровнем экономического развития. Этот индекс рассчитывается на основе среднего значения двух субиндексов. Первый субиндекс включает доступные ресурсы и условия для внедрения инноваций (Innovation Input) - уровень развития институтов, человеческого капитала и исследований, инфраструктуры, внутреннего рынка и бизнеса. Второй субиндекс включает практические результаты инноваций (Innovation Input) - развитие технологий и экономики знаний, а также результаты творческой деятельности.

В субиндексе имеющихся ресурсов и условий для внедрения инноваций в нашей стране результаты прошлого года поднялись на 6 пунктов и заняли 75 место, а в субиндексе практических результатов внедрения инноваций – мы поднялись на 18 позиций и заняли 100-место соответственно.

Согласно рейтинговым показателям, у Узбекистана следующие сильные индикаторы в мире: «Количество выпускников в области науки и инженерии» - 7 место, «Легкость ведения бизнеса» - 8 место, «Производительность труда» - 8 место, «Валовое накопление капитала» - 7 место, «Государственные расходы на образование» - 28 место.

В 2021 году Узбекистан занял 10-е место среди стран с уровнем дохода ниже среднего. Среди стран этой группы Узбекистан является лидером в индикаторах институты, человеческий капитал и наука, инфраструктура и развитие внутреннего рынка.

В рейтинге глобального индекса инноваций Швейцария заняла 1 место, Китай - 12, Россия - 45, Казахстан - 79, Кыргызстан – 98 и Таджикистан - 103 место.