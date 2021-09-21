ОАЭ заинтересовано в реализации проектов по производству возобновляемой энергии в Узбекистане

21 сентября в хокимияте Ташкента состоялась встреча хокима столицы Жахонгира Артикходжаева с бизнес-делегацией из Объединённых Арабских Эмиратов. Делегацию возглавил представитель королевской семьи Аль Мактум –Шейх Мохаммед Бин Мактум Бин Жума Аль Мактум, передает Trend со ссылкой на "Ташкент.Uz".

Ж. Артикходжаев поприветствовал высокопоставленных гостей, выразил им благодарность за визит и отметил, что факт проведения данной встречи говорит об успешном развитии сотрудничества между Республикой Узбекистан и Объединенными Арабскими Эмиратами. Также он выразил благодарность шейху за вклад в развитие регби в Узбекистане.

Шейх Мохаммед Бин Мактум Бин Жума Аль Мактум поблагодарил за тёплый приём и отдельно отметил, что представители ОАЭ позитивно относятся к изменениям, происходящим под руководством Президента Ш. М. Мирзиёева в Узбекистане. Облик Ташкента становится все более привлекательным, наблюдается динамичный рост в социально-экономической и промышленной сферах.

Он также отметил широкие возможности для взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Узбекистан, в частности, Ташкентом и ОАЭ. И выразил заинтересованность в реализации крупных инфраструктурных решений в Ташкенте на основе взаимного доверия и прозрачности касательно проектов по производству возобновляемой энергии за счет утилизации отходов, модернизации систем канализации, градостроительства, здравоохранения.

По итогам встречи, прошедшей в конструктивном ключе, стороны договорились продолжить диалог по развитию сотрудничества.