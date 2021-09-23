Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 23 сентября

БАКУ/Trend/ - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 170,520 тысч человек , сообщает Trend со ссылкой на Минздрав.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 531 случая коронавируса.

В Ташкенте выявлено 241 человек с коронавирусом, в Ташкентской области - 134 человека.

В других регионах: 16 человек в Каракалпакстане, 5 человек в Андижанской области, 4 человека в Бухарской области, 6 человек в Джизакской области, 3 человека в Кашкадарьинской области, 4 человека в Навоийской области, 7 человек в Наманганской области, 51 человек в Самаркандской области , 20 человек в Сырдарьинской области, 14 человек в Сурхандарьинской области, 21 человека в Ферганской области и 5 человек в Хорезмской области.

Общее количество пациентов, вылечившихся от COVID-19, составило 164 614 (+629) за последние сутки, а показатель выздоровления составил 96 процентов.

Кроме того, 4 пациента с коронавирусом умерли, в результате чего число умерших от этого заболевания составило 1,207 человек.