Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 23 сентября

БАКУ/Trend/ - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 171,080 тысяч человек, сообщает Trend со ссылкой на Минздрав.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 560 случай коронавируса.

В частности, в Ташкенте выявлено 238 человек с коронавирусом, 127 человек - в Ташкентской области.

В других регионах: 34 человека в Каракалпакстане, 8 человек в Андижанской области, 5 человек в Бухарской области, 5 человек в Джизакской области, 7 человек в Кашкадарьинской области, 5 человек в Навоийской области, 8 человек в Наманганской области, 57 человек в Самаркандской области. , 23 человека в Сырдарьинской области, 16 человек в Сурхандарьинской области, 23 человека в Ферганской области и 4 человека в Хорезмской области.

Общее количество пациентов, вылечившихся от COVID-19, составило 165,282 тысяч (+668) за последние сутки, а показатель выздоровления составил 96 процентов.

Кроме того, 5 пациента с коронавирусом умерли, в результате чего число умерших от этого заболевания составило 1,212 тысячи человек.