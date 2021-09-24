Узбекистан получил новую партию китайской вакцины
В Узбекистан доставлено более 2,4 млн доз вакцины от коронавируса ZF-UZ-VAC2001. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, передает Trend со ссылкой на "Kun.Uz".
На сегодняшний день, Узбекистан уже получил 26,7 млн доз различных вакцин.
Из них:
- 460 тысяч доз - российский «Спутник V»;
- 1,5 млн - шведско-британская AstraZeneca;
- 20,4 млн - узбекско-китайская ZF-UZ-VAC2001;
- 3 млн - американская Moderna;
- 1,2 млн - Pfizer/BioNTech.
До настоящего времени в республике использовано более 19,1 млн доз различных вакцин.
Напомним, в конце июля в Узбекистане одобрили закон об обязательной вакцинации.
Ранее заместитель руководителя Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков назвал категории граждан, кому запрещена вакцина от COVID-19.