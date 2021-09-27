Афганистан обратился к Узбекистану с просьбой решить вопросы по поставкам товаров первой необходимости

Афганские власти обратились к Узбекистану с просьбой решить вопросы по поставкам товаров первой необходимости, передает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

"27 сентября в Термезе состоялась рабочая встреча представителей приграничных властей Узбекистана и Афганистана во главе с губернатором провинции Балх и хокимом Сурхандарьинской области. Встреча была организована по просьбе афганской стороны в целях решения вопросов, связанных с транзитом импортируемых в Афганистан грузов", – подчеркнули в министерстве.

Речь идет главным образом о товарах первой необходимости – это продукты питания, лекарства, медицинские препараты, одежда и горюче-смазочные материалы.

"По обсуждаемым вопросам достигнута договоренность о принятии ряда мер, направленных на решение проблем с транзитом и доставкой грузов в Афганистан в связи с тяжелой гуманитарной ситуацией в этой стране. Стороны выразили готовность к продолжению рабочих контактов по наиболее насущным приграничным вопросам", – добавили в МИД.

Напомним, сегодня стало известно, что узбекский пограничник погиб в перестрелке на границе с Афганистаном.

Кроме того, Шавкат Мирзиёев, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, заявил, что Узбекистан возобновил поставки нефтепродуктов, электроэнергии и продовольствия в Афганистан.