Узбекнефтегаз получил приток газа из скважины на месторождении Шимолий Бердак

По поручению председателя Правления АО «Узбекнефтегаз» Мехриддина Абдуллаева проводится масштабная работа по увеличению добычи природного газа на месторождениях, передает Trend со ссылкой на пресс-службу АО "Узбекнефтегаз".

В частности, наряду с капитальным ремонтом скважин, проводиться бурение новых скважин, ремонт и ввод в эксплуатацию стоящих в комплексе ликвидированных скважин.

Успешно завершены ремонтные работы на скважине №72 на месторождении «Шимолий Бердак» Устюртского газодобывающего управления АО «Узбекнефтегаз».

Перфорационно-взрывные работы под давлением были проведены в интервале 2314–2312 метров. В результате освоения скважины получен промышленный приток газа с суточным дебитом 71 тыс. кубометров и 0,5 тонны газового конденсата.

Для справки: газоконденсатное месторождение «Шимолий Бердак» расположено на территории Муйнакского района Республики Каракалпакстан и введено в эксплуатацию 2006 году.