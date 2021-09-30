Американская Epsilon получила приток газа из двух скважин в Узбекистане

30 сентября т.г. после завершения бурения скважин Айзоват-14 и Назаркудук-3 в Кашкадарьинской области получен промышленный приток углеводородов, передает Trend со ссылкой на пресс-службу Epsilon.

Суточный дебит скважины Айзоват-14 составил 1 млн куб. м газа.

На скважине №3 месторождения Назаркудук промышленный приток газа составил 800 тыс. куб. м в сутки.

1 октября скважины будут подключены к ГТС для транспортировки газа населению республики. Все работы осуществляются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими и экологическими нормами.