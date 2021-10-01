Количество вакцинированных в Узбекистане на 1 октября

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане, 30 сентября, 276 625 человек были вакцинированы против COVID-19, сообщает Trend со ссылкой на Минздрав.

Первая доза вакцины была введена 145 756 гражданам, вторая - 68 815 гражданам и третья - 62 054 гражданам.

Всего к настоящему времени вакцинировано 20 781 994 миллиона граждан, из которых 11 491 111 получили первую дозу вакцины, 6 633 547 человек - вторую дозу и 2 657 336 человек - третью дозу.

Среди регионов больше всего вакцины получили жители Сурхандарьинской области - 40 656 доз. Далее следуют Ферганская (33 713 доз) и Ташкент (28 001 доз) области.

Из общего числа вакцинированных больше всего в Ферганской (2 277 731 доз), Андижанской (2 248 983 доз) и Наманганской (2 190 954 доз) областях.