Россия разрешила въезд более 150 тысячам граждан Узбекистана
Россия разрешила въезд 158 тысячам граждан Узбекистана, которые ранее были лишены этого права. Об этом,как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает сайт посольства Узбекистана в Москве.
Как сообщается, данную информацию первый заместитель МВД РФ Горовой озвучил в ходе встречи в Москве с узбекской делегацией во главе с советником премьер-министра Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым.
Отмечается, что "миграционная амнистия" не распространяется на граждан Узбекистана, ранее депортированных из России на основании решений судов.
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