В Узбекистане выпущена вторая партию китайской вакцины от COVID-19
Фармацевтическая компания Jurabek Laboratories выпустила очередную партию китайско-узбекской вакцины от коронавируса ZF-UZ-VAC2001, передает Trend со ссылкой на Kabar.
В среду утром вторая партия в объёме 1 млн 219 тысяч 510 доз передана санэпидслужбы страны для дальнейшего распространения в пунктах вакцинации.
Первая партия китайско-узбекской вакцины местного производства была выпущена фармкомпанией в конце сентября.
В настоящий момент в Узбекистане суммарный резерв вакцин достиг 29,8 млн доз, использовано — 22,9 млн доз. Полный курс вакцинации прошли 5,3 млн граждан.
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