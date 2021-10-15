Узбекистанцам разрешили платить определённые налоги в рассрочку

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан», передает Trend со ссылкой на Kun.Uz.

Документом внесены некоторые изменения в Налоговый кодекс.

В частности, в соответствии со статьей 99 установлено, что государственный налоговый комитет вправе предоставлять возможность уплаты налогов, а также налога с оборота в рассрочку в установленном порядке без предоставления имущества в залог, без поручительства или банковской гарантии (за исключением налога на прибыль, социального налога, налога на прибыль у источника выплаты).

Кроме того, согласно приложению к статье 100, заинтересованным лицам, осуществляющим деятельность более трёх лет, своевременно уплачивающим налоги, но финансовое положение которых не позволяет погасить налоговую задолженность в срок, может быть предоставлена возможность уплаты налогов в рассрочку.

Согласно изменениям, внесенным в статью 378 кодекса, доходы налогоплательщика, направляемые на получение образования в профессиональных (профессиональных школах, колледжах, техникумах) и высших образовательных организациях Республики Узбекистан (собственное, а также образование детей или мужа (жены), не достигших 26-летнего возраста), не подлежат налогообложению (ранее эта льгота распространялась только на высшее образование).