Обсуждены вопросы узбекско-афганского сотрудничества

16 октября текущего года в г.Термезе состоялась встреча делегаций Узбекистана и Афганистана, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

Делегацию Узбекистана возглавил заместитель Премьер-министра - министр инвестиций и внешней торговли С.Умурзаков, а афганская сторона была представлена исполняющим обязанности заместителя главы Временного Правительства Абдул Саламом Ханафи.

В ходе состоявшихся переговоров представители различных министерств и ведомств обсудили вопросы обеспечения безопасности границ, сотрудничества в сферах инвестиций, взаимной торговли, энергетики, международных грузоперевозок и транзита. Состоялся также обмен мнениями о развитии связей в сфере образования и гуманитарной области.

Особое внимание было уделено вопросам реализации инфраструктурных проектов, в частности прокладки линии электропередачи «Сурхан – Пули-Хумри» и строительства железной дороги «Термез - Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар».

Стороны обсудили пути взаимодействия по каждому из рассмотренных направлений сотрудничества и определили первоочередные задачи по решению имеющихся вопросов в приоритетных областях.

По итогам встречи достигнут ряд двухсторонних договоренностей по обсужденным вопросам.

Делегация Афганистана выразила глубокую благодарность узбекской стороне за гостеприимство и плодотворные переговоры.