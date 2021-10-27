С января по сентябрь 2021 года Узбекистан экспортировал в Афганистан 23 тысячи тонн фруктов и овощей, сообщает Trend со ссылкой на Nuz.uz.

Страна находится на шестом месте списка, опубликованного Государственным комитетом по статистике. Лидирует в нем Казахстан – в это государство Узбекистан за 9 месяцев поставил 483 тысячи тонн фруктов и овощей.

Следом идут Россия (289 тысяч тонн), Кыргызстан (100 тысяч тонн), Китай (40 тысяч тонн) и Украина (26 тысяч тонн).

В Туркменистан с начала года поставлена 21 тысяча тонн фруктов и овощей, в Пакистан – 19 тысяч тонн, в Беларусь – 11 тысяч тонн, в Турции – 9 тысяч тонн. Азербайджан и Иран закупили по 6 тысяч тонн узбекистанской продукции, а Германия – 3,4 тысячи тонн.

В общей сложности Узбекистан экспортировал 1,1 миллиона тонн фруктов и овощей на сумму 624,9 миллиона долларов США.