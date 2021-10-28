Российская компания откроет металлургическое производство в Ташкенте

Российская компания «Новосталь-М» намерена расширить сотрудничество с Узбекистаном, открыв металлургическое производство в Ташкенте, передает Trend со ссылкой на "Нуз.Уз".

Председатель правления и генеральный директор компании Иван Демченко встретился с заместителем хокима столицы Шарофом Рахмановым, рассказав о работе металлургического холдинга.

«Новосталь-М» объединяет два крупных промышленных предприятия: градообразующее ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод» в Краснодарском крае и АО «Металлургический Завод Балаково» в Саратовской области. Холдинг выпускает более 2,7 миллиона тонн стали в год. Преимущественно это строительный и фасонный прокат, катанка, проволока с различными видами покрытий.

Арматура «Новостали-М» уже используется узбекистанскими строительными компаниями, получая положительные отзывы. Открыт офис в Ташкенте, построены склады. В планах российской компании – расширение сотрудничества и производство стальных изделий в республике.

Хокимият пообещал оказать поддержку проекту по запуску металлургического производства. Решено, что по итогам изучения рынка Узбекистана представители компании выступят с конкретными предложениями по организации завода в Ташкенте.