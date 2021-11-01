«Toyota Motor Corporation» выразила готовность в налаживании сотрудничества с «Узавтопром»

Посол Узбекистана Мухсинхужа Абдурахмонов провел переговоры c генеральным менеджером управления по Ближнему Востоку и Центральной Азии японской компании «Toyota Motor Corporation» Акитоши Такемурой и генеральным менеджером управления по продаже автомобилей и маркетинга компании «Sumitomo Corporation» Шенсуке Фуджимотой, сообщает Trend со ссылкой на ИА «Дунё».

В ходе встречи Посол рассказал о принимаемых в нашей стране мерах по либерализации автомобильной отрасли, вхождении на рынок ведущих автомобильных производителей, начале выпуска и реализации целого ряда новых марок автомобилей.

Также Посол проинформировал о растущем интересе отечественных покупателей к электромобилям и принимаемых в этом направлении поэтапных шагах по созданию соответствующей инфраструктуры в республике.

Особо было обращено внимание на реализуемую программу по переходу на «зеленую энергетику» и перспективах страны производить в Узбекистане электромобили.

Также были обсуждены вопросы реализации совместных программ по подготовке узбекских специалистов для последующей стажировки и работы на заводах компании «Toyota Motor Corporation». Данное предложение вызвало большой интерес у представителей компании. Была достигнута договоренность о рассмотрении этого предложения японской компанией и предоставления предложений для более детального обсуждения.

Кроме, того представителям «Toyota Motor Corporation» было предложено расширить присутствие на рынке Узбекистана созданием соответствующей инфраструктуры по техническому обслуживанию имеющихся автомобилей компании в Узбекистане, а также в дальнейшем производственных мощностей по выпуску автомобилей, в том числе электромобилей.

Со своей стороны генеральный менеджер управления по Ближнему Востоку и Центральной Азии компании «Toyota Motor Corporation» Акитоши Такемура и генеральный менеджер управления по продаже автомобилей и маркетинга компании «Sumitomo Corporation» Шенсуке Фуджимота отметили огромный потенциал республики и наличие большого интереса к рынку Узбекистана. Компания выразила готовность в налаживании сотрудничества с АО «Узавтопром».

По итогам переговоров была достигнута договоренность о продолжении обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества для выработки взаимоприемлемых предложений.