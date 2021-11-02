Япония поддержит модернизацию сектора производства удобрений Узбекистана

Правительство Японии в партнерстве с IFC помогает модернизировать хлопковую промышленность и сектор производства удобрений Узбекистана, содействуя поддержке экономического роста, передает Trend со ссылкой на IFC.

Почти 2 миллиона долларов из Комплексного целевого фонда Японии (CJTF) помогут IFC реализовать две инициативы по модернизации секторов. Один из проектов направлен на улучшение методов выращивания хлопка и условий труда в хлопковом секторе Узбекистана путем разработки и внедрения системы стандартов устойчивого хлопководства на основе рыночных принципов.

Правительство Японии также поддерживает IFC в рамках второго проекта, цель которого, создание, в сотрудничестве с Правительством Узбекистана, равных условий и благоприятной среды, необходимой для привлечения международных частных инвестиций в устойчивую химическую промышленность.

«Правительство Японии ожидает, что два вышеуказанных проекта помогут реформировать эти исторически значимые отрасли экономики с учетом международных стандартов и ценного вклада IFC. Мы надеемся, что появится возможность привлечения большего количества иностранных инвестиций и оживления торговли в этих секторах, в том числе с участием японских компаний», - сказал г-н Ёсинори Фудзияма, посол Японии в Узбекистане.

Региональный руководитель IFC по Центральной Азии г-жа Кассандра Колберт отметила: «Хлопководство и сектор производства удобрений в Узбекистане имеют важное значение для экономического роста страны. Благодаря финансовой поддержке правительства Японии, проекты IFC будут и дальше оказывать содействие в модернизации и укреплении этих секторов, чтобы они содействовали развитию страны и ее экспортного потенциала».