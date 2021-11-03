ЦБ Узбекистана представил сценарий развития экономики до 2024 года

Правление Центрального банка одобрило предварительный концептуальный проект «Основных направлений денежно кредитной политики на 2022 год и период 2023—2024 годов», передает Trend со ссылкой на Центральный банк

В основном сценарии макроэкономического развития ожидается постепенное улучшение внешних и внутренних экономических условий, без значительных внешних рисков. Ситуация с пандемией нормализуется, долгосрочные ограничения на миграцию человеческих ресурсов и трансграничные перемещения не будут введены.

Условия данного сценария предполагают сохранение высоких темпов роста экономической активности, а также полное восстановление инвестиционного и потребительского спроса до допандемического уровня.

Согласно расчетам ЦБ в рамках данного сценария, объём валового внутреннего продукта в 2022 году достигнет своего потенциального уровня и реальные темпы экономического роста составят 5,5−6,5%, а в 2023—2024 годы около 6%.

В качестве основных движущих сил экономического роста в основном сценарии рассматриваются частные внутренние и иностранные инвестиции и структурные реформы в различных секторах экономики.

Задачи обеспечения макроэкономической стабильности обуславливают проведение постепенной фискальной консолидации и в этой связи прогнозируется сокращение общего фискального дефицита до 2−3% в 2023—2024 годах.

Исходя из влияния вышеприведенных факторов и степени либерализации регулируемых цен, ожидается, что уровень инфляции составит 8−9% в 2022 году и снизится до 5% в 2023—2024 годы.