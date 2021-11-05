Фонд господдержки сельского хозяйства Узбекистана получит 100 млн долларов

Фонд государственной поддержки сельского хозяйства получит через Минфин 100 миллионов долларов США из Фонда реконструкции и развития, сообщает Trend со ссылкой на ИА «Дунё».

Эта мера предусматривается принятым 2 ноября постановлением Президента «Об обеспечении непрерывности финансирования расходов государственной поддержки сельского хозяйства».

Денежные средства выделяются в национальной валюте сроком на 5 лет на беспроцентной основе для финансирования расходов, связанных с государственной поддержкой сельского хозяйства.

Минфину поручено обеспечить в 2026 году возмещение 1,5 триллиона сумов кредитных ресурсов, выделяемых Фондом реконструкции и развития, за счет республиканского бюджета по невозвращенной части коммерческими банками. При этом обязательства уполномоченных банков в размере покрытых средств перед Фондом реконструкции и развития переоформляются в пользу Минфина.

Кроме того, срок возврата денежных средств, выделяемых Минфину на беспроцентной основе в соответствии с п.1 данного постановления продлен до 2026 года. Также установлено, что возврат средств производится за счет средств республиканского бюджета и иных средств, не запрещенных актами законодательства.