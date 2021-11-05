Турецкая компания увеличит генерирующие мощности Ташкентской теплоэлектроцентрали

По сообщению информационной службы Минэнерго Узбекистана, инвестиционный проект по модернизации двух газотурбинных установок мощностью по 32 МВт каждая будет реализован на Ташкентской ТЭЦ до 2024 года. Генеральным подрядчиком проекта выступит турецкая компания «Çalik Energy», передает Trend со ссылкой на "Nuz.Uz".

В АО «Тепловые электрические станции», курируемом Минэнерго, состоялась церемония подписания договора между АО «Ташкентская ТЭЦ» и компанией «Çalik Energy».

Реализация данного проекта приведет к увеличению генерирующих мощностей на Ташкентской ТЭЦ, в результате предприятие в год будет дополнительно вырабатывать 515,6 млн. кВт.часов электрической и 690,3 тыс. Гкал тепловой энергии, при этом за счет высокоэкономичных технологий будет сэкономлено 219 тыс. кубометров природного газа.

Выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду будут снижены на 200,5 тонн.

Также данная энергоустановка отличается высокой эффективностью, коэффициент полезного действия которой составляет 64 процентов.

Общая стоимость проекта – 109,243 млн. долларов США, из них:

средства японского агентства JICA – 81,06 млн. долл. США;

собственные средства предприятия – 15,46 млн. долл. США;

вклад Узбекистана – 12,71 млн. долл. США – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что пуск этой станции в эксплуатацию состоялся в августе 1939 года.

В 1961 году Ташкентская ТЭЦ первая среди промышленных предприятий города была переведена на сжигание природного газа, для чего была выполнена реконструкция 4-х котлов.

В марте 2013 года Японская Tohoku Electric Power Co завершила реализацию модельного проекта стоимостью 62,9 миллиона долларов по строительству газотурбинной установки проектной мощностью 27 мегаватт на Ташкентской теплоэлектроцентрали.

В основу проекта легли предложения Японской организации по развитию энергетических и промышленных технологий (NEDO).

Была установлена газовая турбина производства японской Hitachi с генератором мощностью 27 мегаватт и паровой котел-утилизатор общей производительностью 47 тонн в час.

Проект финансировался за счет гранта NEDO в размере 38 миллионов долларов и собственных средств ГАК «Узбекэнерго» на сумму 24,9 миллиона долларов.

АО «Ташкентская ТЭЦ» является одним из источников электро- и теплоснабжения жилищно-коммунального сектора и промышленных предприятий прилегающей промышленной зоны.

Станция расположена в Юго-Западной части города Ташкента, прилегает к текстильному комбинату.

города.

Количество обслуживаемых станцией объектов составляет 2158, в том числе жилые дома — 1190, школы, детские сады, больницы – 209, административные, промышленные, и прочие объекты – 759 единиц.