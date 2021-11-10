В Узбекистане планируют наладить выпуск южнокорейских электромобилей

Южнокорейская компания Songuo Mobility Innovation планирует наладит выпуск электромобилей в Бухарской области. Об этом сообщает пресс-служба политической партии УзЛиДеП, передает Trend со ссылкой на Kun.uz.

Общая стоимость завода, который будет выпускать до 30 тысяч автомобилей в год, составит 1,2 млрд долларов. Мощность завода составит около 30 тыс. электромобилей в год.

Отмечается, что в скором времени начнутся предпроектные работы и поставки оборудования для завода.

После открытия завода работой будут обеспечены 450 человек.