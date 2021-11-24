В Узбекистане назван объем инвестиций в основной капитал

БАКУ /Trend/ - Освоение инвестиций в основной капитал в Узбекистане за январь - сентябрь 2021 года составило 163,9 триллиона сумов (15,2 миллиарда долларов), передает Trend со ссылкой на Госкомстат Узбекистана.

За последние 10 лет объем инвестиций в основной капитал увеличился на 193,7 триллиона сумов (17,9 миллиарда долларов). Для сравнения: в 2020 году данный показатель составлял 210,1 триллиона сумов (19,4 миллиарда долларов), а в 2010 году – 16,4 триллиона сумов (1,5 миллиарда долларов).

Самые крупные инвестиции в основной капитал за январь - сентябрь 2021 года пришлись на город Ташкент – 38,7 триллиона сумов (3,5 миллиарда долларов).

На втором месте по объему инвестиций Ташкентская область – 17,1 триллиона сумов (1,5 миллиарда долларов), на третьем месте Бухарская область с 13,8 триллиона сумов (1,2 миллиарда долларов).

(Автор: Натаван Рзаева)