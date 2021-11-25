В Узбекистане создается новая авиакомпания Silk Avia

По инициативе Министерства транспорта Узбекистана АО Uzbekistan Airports создает региональную дочернюю авиакомпанию Silk Avia. Новый авиаперевозчик планирует начать полеты уже в следующем году. Об этом сообщает Uzbekistan Airports, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

Авиакомпания Silk Avia зарегистрирована в сентябре этого года, а в рамках Международного авиасалона Dubai Airshow-2021, который проходил с 14 по 18 ноября в Дубае, Uzbekistan Airports и компания HAS Aviation GT LLC подписали договор о разработке Стратегии по созданию региональной авиакомпании.

Создание региональной авиакомпании важно для стимулирования деловой активности в Узбекистане и создания условий для развития внутреннего туризма, что, в свою очередь скажется на повышении коэффициента авиационной подвижности населения, показывающего среднее количество перелетов одного жителя страны.

«Мы поставили цель создать на рынке авиакомпанию, которая обеспечит для узбекистанцев внутренние авиаперевозки по доступным ценам. До недавнего времени было большой проблемой отсутствие прямых рейсов, связывающих города Узбекистана. Чтобы из Самарканда добраться до Хорезма, пассажирам приходилось лететь через Ташкент. Наша задача организовать внутренние перевозки не только по принципу point to hub (из столицы в регионы), но и по модели point to point (между регионами). В планах – развитие до 40 маршрутов и покупка региональных самолётов с пассажиро-вместимостью до 70 человек. Тарифы будут сопоставимы с железнодорожными. Это благотворно скажется и на развитии внутреннего туризма, и на конечной стоимости авиабилетов для потребителя», - отметила Председатель правления АО Uzbekistan Airports Рано Джураева.

Новая авиакомпания также необходима для развития региональных аэропортов. Поэтому на первом этапе ее создает управляющая компания Uzbekistan Airports. В дальнейшем авиакомпанию планируется передать в частный сектор. Важно отметить, Silk Avia не позиционирует себя как конкурент национального авиаперевозчика Uzbekistan Airways, а выступает партнером по организации внутренних перевозок.