Узбекистан и Казахстан заключили контракты на $611 млн

В Туркестане глава правительства Казахстана Аскар Мамин провел переговоры с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, передает Trend со ссылкой на "Kun.Uz".

По данным пресс-службы правительства, Мамин и Арипов провели заседание совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству и приняли участие в III форуме межрегионального сотрудничества на тему «Трансграничное сотрудничество как новые точки роста», который собрал около 200 человек – руководителей государственных органов, регионов, а также представителей деловых кругов двух стран.

В рамках форума были подписаны 54 инвестиционных и коммерческих контракта в сферах машиностроения, АПК, производства строительных материалов, электротехнической продукции, изделий медицинского назначения, развития инфраструктуры и других отраслях на общую сумму $611,3 млн.

Кроме того, в ходе визита в Туркестан главы правительств двух стран приняли участие в церемонии открытия интеллектуальной школы, посетили мавзолей Яссауи, центр «Ұлы Дала Елі», туристический комплекс «Караван-Сарай» и другие объекты.