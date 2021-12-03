В Узбекистане кредитование промышленности за год выросло более чем на 15%
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Обезврежено лицо армянского происхождения, совершившее нападение на военнослужащего Азербайджанской Армии
В рамках акта об амнистии из исправительного учреждения № 17 освобождены 122 осужденных – минюст Азербайджана (ФОТО)
Замгендиректора ТАСС Михаил Гусман удостоен награды Минкультуры России «За вклад в российскую культуру» (ФОТО)
От мин очищено 70 из 200 га территории промпарка "Экономическая зона Аразской долины" - Микаил Джаббаров
Пространство современного искусства YARAT отмечает 10-летний юбилей! В течение недели будут представлены значимые проекты – программа
В рамках акта об амнистии из исправительного учреждения № 2 Пенитенциарной службы освобождены 7 человек – минюст Азербайджана (ФОТО)
Газета “Azernews” выбрана медиа-партнером Организации экономического сотрудничества от Азербайджана (ФОТО)
В рамках акта об амнистии из исправительного учреждения №15 освобождены 7 человек - минюст Азербайджана (ФОТО)
В Азербайджане расширяется список товаров, на которые не будет распространяться механизм возврата НДС
В рамках акта об амнистии из исправительного учреждения №1 освобождены 19 человек - минюст Азербайджана (ФОТО)
С сентября 2020 г. 75 азербайджанских дипломатов были отозваны для повышения квалификации - замминистра
Visa в партнерстве с банками Азербайджана активно развивает технологии эмиссии цифровых карт - вице-президент
Мировое сообщество должно оказать поддержку усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном – Джейхун Байрамов