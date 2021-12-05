Кредитный портфель частных банков Узбекистана вырос за год более чем на 40%

БАКУ /Trend/ - Кредитный портфель частных банков в Узбекистане вырос в январе - октябре 2021 года на 41,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (30,9 триллиона сумов, или 2,8 миллиарда долларов) - до 43,7 триллиона сумов (четыре миллиарда долларов), сообщает Trend со ссылкой на узбекский Центробанк.

При этом кредитный портфель узбекских банков с долей государства в основном капитале вырос в указанный период на 15,4 процента по сравнению с январем - октябрем прошлого года (235,9 триллиона сумов, или 21,8 миллиарда долларов) - до 272,4 триллиона сумов (25,2 миллиарда долларов).

Таким образом, в указанный период суммарный кредитный портфель государственных банков в Узбекистане превысил кредитный портфель частных банков в 6,2 раза, или на 228,6 триллиона сумов (21,1 миллиарда долларов).

В указанный период банки Узбекистана в целом выдали кредиты на 316,2 триллиона сумов (29,3 миллиарда долларов).

(Автор: Натаван Рзаева. Редактор: Константин Шапиро)