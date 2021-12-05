Фонд прямых инвестиций Узбекистана и Kobea Group договорились о сотрудничестве

Сегодня, 3 декабря в Фонде прямых инвестиций Узбекистана (UzDIF) состоялась встреча с представителями южнокорейской компании «Kobea Group». В ходе встречи были обсуждены вопросы установления взаимовыгодного сотрудничества в сфере привлечения инвестиций и реализации проектов по выпуску токенов как современного способа привлечения капитала, передает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

Токен - это криптоактив в цифровом мире. Первичное предложение токенов инвесторам называется Security Token Offering (STO). Токены-акции предназначены для привлечения инвестиций, необходимых для развития проектов. Инвесторы покупают токены с целью получения дохода и роста её стоимости.

По итогам встречи стороны заключили Меморандум о взаимопонимании. В рамках меморандума Фонд прямых инвестиций и «Kobea Group» будут сотрудничать:

в отборе перспективных и содействии реализации узбекскими компаниями новых проектов, направленных на привлечение инвестиций посредством выпуска и размещения токенов;

в вопросах продвижения и продажи токенов, выпускаемых резидентами Узбекистана на международных рынках.

В заключение стороны договорились поддерживать открытый диалог и обмен информацией для реализации целей Меморандума, выразили готовность оказывать необходимую взаимную техническую и юридическую поддержку, а также наметили перспективные проекты для дальнейшей проработки.

На сегодняшний день сотрудничество между Узбекистаном и Республикой Корея успешно развивается практически по всему спектру, в том числе в сфере внедрения современных инновационных подходов и форм привлечения инвестиций.

Следует отметить, что в 2019 году АО «Kobea Group» получила лицензию на осуществление в Узбекистане деятельности крипто-биржи «UZNEX», которая стала первой официально лицензированной крипто-биржей в Центральноазиатском регионе.