В ноябре годовой уровень инфляции в Узбекистане составил 10,3%

В ноябре 2021 года годовой уровень инфляции составил 10,3%. Вместе с тем, учитывая эффект высокой базы, во всех группах за исключением топлива и транспорта темпы инфляции замедлились по сравнению с прошлыми месяцами, передает Trend со ссылкой на Kun.uz.

Как сообщили в пресс-службе Центрального банка, по итогам ноября годовой рост цен продовольственных товаров находился на уровне 13,4%, а в группах непродовольственных товаров и услуг 7,9% и 8,1% соответственно.

Базовая инфляция, рассчитываемая с исключением изменений сезонно колеблющихся цен фруктов и овощей, а также регулируемых цен (тарифов), снизилась до 8,9%. При этом, отмечено самое низкое с 2018 года значение вклада базовой инфляции в общую инфляцию, которое составило 6,8 процентных пункта.

Согласно проведенным в ноябре опросам, инфляционные ожидания населения и субъектов предпринимательства на следующие 12 месяцев сформировались на уровне 16,5% и 15,6% соответственно. В качестве основных факторов инфляционных ожиданий респонденты приводят удорожание топливных продуктов и услуг транспорта, а также влияние неопределенностей, связанных с пандемией на производство и поставки товаров (импорт).

Учитывая положительную динамику экономической активности и роста отраслей за первые 11 месяцев, по итогам года ожидаются темпы экономического роста около 6,5-7,2%. По результатам проведенного в ноябре опроса среди предприятий реального сектора, индекс экономической активности проявляя небольшую сезонную тенденцию снижения, сформировался на положительном уровне, составив 53,4 (среднегодовой 52,9).

«Осуществление со второй половины 2021 больших масштабов фискального стимулирования и текущие условия денежно-кредитной политики, будут одним из основных факторов, поддерживающих потребительский спрос и инвестиционную активность в первой половине 2022 года. Согласно расчетам, со второй половины 2022 года темпы экономического роста приблизятся к своему долгосрочному тренду, а экономика выйдет на потенциальный уровень», - говорится в сообщении.

В результате сохранения кредитной активности объем выделенных кредитов в экономику в январе-ноябре увеличился на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а уровень возвратности улучшился на 14 процентных пунктов до 72%.