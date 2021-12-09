Процентные расходы банковского сектора Узбекистана выросли за год более чем на треть

БАКУ /Trend/ - По итогам января - октября 2021 года процентные расходы банковского сектора Узбекистана выросли на 34,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (18,6 триллиона сумов, или 1,7 миллиарда долларов) - до 25 триллионов сумов (2,3 миллиарда долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на узбекский Центробанк.

В указанный период процентные доходы банков выросли на 27,6 процента по сравнению с январем - октябрем 2020 года (30,1 триллиона сумов, или 2,8 миллиарда долларов) - до 38,5 триллиона сумов (3,5 миллиарда долларов).

Таким образом, процентная маржа в отчетный период выросла на 17,2 процента по сравнению с январем - октябрем прошлого года (11,4 триллиона сумов, или один миллиард долларов) – до 13,4 триллиона сумов (1,2 миллиарда долларов).

При этом непроцентные доходы в январе - октябре 2021 года достигли двух триллионов сумов (185,9 миллиона долларов), увеличившись на 1,4 триллиона сумов (138,5 миллиона долларов) по сравнению с январем - октябрем прошлого года (510 миллиардов сумов, или 47,4 миллиона долларов).

Чистая прибыль банковского сектора Узбекистана по итогам января - октября выросла на 11,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (4,5 триллиона сумов, или 425,2 миллиона долларов) – до 5,1 триллиона сумов (476 миллионов долларов).

(Автор: Натаван Рзаева. Редактор: Константин Шапиро)