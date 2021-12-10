Мирзиёев посетит Южную Корею на следующей неделе

С 16 по 18 декабря президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Южную Корею. Встреча лидеров двух стран запланирована на 17 декабря.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kun.uz, сообщает южнокорейское агентство Yonhap News.

«Президенты Мун Чжэ Ин и Шавкат Мирзиёев проведут саммит в Сеуле на следующей неделе, поскольку две страны стремятся укрепить двустороннюю дружбу и сотрудничество», - говорится в сообщении.

Мирзиёев начнет трехдневный государственный визит в Южную Корею с 16 декабря, а саммит состоится 17 декабря.

Отмечается, что Мун и Мирзиёев планируют обсудить меры для дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества.

Напомним, на днях президент Узбекистана посетил Казахстан.